صور.. مستشفى المنصورة تجري جراحة لاستخراج سيخ حديد اخترق جسد عامل

قال الدكتور أسامة حمزة رئيس قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة المنصورة، إنه تم إجراء عملية لاستخراج سيخ حديدي من جسم عامل، استغرقت 3 ساعات بعد أن "رشق السيخ في الرئة".

وأضاف حمزة، لـ"الوطن"، أننا لم نتمكن من إجراء أشعة مقطعية للمصاب إلا بعد أن قطعنا الأجزاء البارزة من السيخ "بالصاروخ" فلقد اخترق الجهة اليسرى من الصدر والفص العلوي من الرئة اليسرى وعظمة لوح الكتف اليسرى والمخرج من الجهة اليمنى.

وأشار إلى أن المريض وصل في حالة سيئة فقد وقع من سقالة بالدور الخامس، وبه كسور بالإضافة إلى السيخ الحديدي، ولذلك كانت مهمتنا الأولى الحفاظ على حياته، فبدأنا بعمل "شق صدري" للمصاب، ورصدنا اتجاه السيخ بالداخل، و الأعضاء المصابة، وبدأنا في تحريك السيخ تحت أعيننا، وأي جزء مصاب كنا نتعامل معه فورا.

وأجريت العملية تحت إشراف الدكتور سمير عطية مدير المستشفى، والدكتور أسامة حمزة رئيس قسم جراحة القلب والصدر، ويضم الفريق كل من الدكتور محمد الشبراوي مدرس جراحة القلب والصدر، والدكتور فتوح علاء الدين مدرس مساعد جراحة القلب والصدر ، والأطباء المقيمين الدكتور أمير بهاء، الدكتور محمود نصر، الدكتور أمير ثابت، الدكتور محمد عادل وفريق من التخدير الدكتورة سارة صلاح، الدكتور أحمد النجار

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بسقوط عاملي محارة من الدور الخامس بعمارة تحت الإنشاء بقرية "ميت بدر خميس" التابعة لمركز المنصورة.

انتقلت سيارة الإسعاف وضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وتبين إصابة كلا من "وليد م. ف"، و"عبدا لله ع"، مبيضان محارة.

وبالفحص أكد شهود العيان أنهما سقطا من الدور الخامس بعقار تحت الإنشاء بالقرية وأصيب احدهما بفقدان للوعي والثاني سقط على سيخ حديد والذي استقر في جانبه، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.