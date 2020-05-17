الجيزة تزيل فيلا تطل على النيل بأبو النمرس

واصلت محافظة الجيزة، حملاتها في إزالة مخالفات البناء ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، وأزالت المحافظة فيلا تطل مباشرة على النيل بمركز ومدينة أبو النمرس.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنّ المنشأة بنيت بالمخالفة على مساحة 400 م على الأراضي الزراعية بنطاق قرية طموه بمركز ومدينة أبوالنمرس، مشيرا إلى إزالة المنشأة المخالفة وأسوارها المقامة على مساحة 200 م على الأراضي الزراعية.

ووجّه المحافظ بالمرور بصفه دورية ومستمرة لمنع وقوع أي تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق المركز، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع تنفيد عمليات الإزالة للمنشآت المخالفة حتى سطح الأرض.

وطالب المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالاستمرار في شن حملات إزالة العقارات والمنشآت المخالفة مع إعطاء الأولوية للمخالفات الكبيرة لتكون رسالة رادعة للمخالفين.

وشدد على التعامل بصورة حاسمة مع البناء على الأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين، وعدم التهاون في حق الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية بالمحافظة.

وتابع محافظ الجيزة، جهود مركز ومدينة العياط في إزالة حالتين تعد على الأراضي الزراعية بناحية قرية الرقة على مساحة 175م2، وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية، إضافة إلى حملات نفذتها مدينة الحوامدية في إزالة عقار مخالف بالتعدي على أراض زراعية بالوحدة المحلية بأم خنان، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.