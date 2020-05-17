صور.. زياد برجي يتحدى أحمد السقا أمام رزان مغربي الليلة

يظهر النجم اللبناني زياد برجي كضيف ومنافس أمام النجم أحمد السقا، في حلقة الليلة من برنامج المُسابقات الترفيهي "اغلب السقا"، التي تُعرض على "MBC مصر" في تمام السابعة مساءً، وتُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.

برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة.

وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

يُعرض برنامج "إغلب السقا" على "MBC مصر" يومياً خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.