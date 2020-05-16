نجل أحمد السقا ينشر صورته مع محمد رمضان: البرنس أحلى مسلسل

نشر ياسين السقا، نجل الفنان أحمد السقا، عبر حسابه على موقع إنستجرام، صورة تجمعه بالفنان محمد رمضان، والمخرج محمد سامي.

وكتب "السقا الصغير"، عبر صفحته تعليقًا على الصورة، "البرنس، مبروك أحلى مسلسل".

ورد المخرج محمد سامي، على ما كتبه "ياسين السقا"، بقوله "بحبك يا ياسو".

مسلسل البرنس، يعرض على قناتى dmc وdmc دراما، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش.