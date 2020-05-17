عالم فيروسات بريطاني يجيب.. هل ارتداء الكمامة يحمي من كورونا؟

قال الدكتور كونور بامفورد، عالم الفيروسات في جامعة كوينز بلفاست البريطانية، إنّ توجه السلطات العالمية لفرض ارتداء أقنعة الوجه على المواطنين، يأتي في إطار الوقاية من فيروس كورونا الذي ينتشر بسهولة عبر المسار التنفسي.

وأضاف بامفورد، لـ"الوطن"، أنّه يجب ارتداء الكمامة بشكل صحيح وإحكام ربطها حول الأنف وتغييرها باستمرار وخلعها بطريقة صحيحة، وأن يترافق ذلك مع سلوك صحي يراعي مستلزمات النظافة الشخصية والتعقيم، حتى يكون ارتداؤها فعالا.

وحذر بامفورد من أنّه إذا كانت الكمامة رطبة فالجزيئات قد تمر خلالها، وأنّه يجب على الناس خلعها بحرص حتى لا ينتقل الفيروس لأيديهم، مع الحرص على النظافة العامة وغسل اليدين جيداً وبشكل منتظم قبل ملامسة الوجه وتقليل ملامسة الأشخاص الأخرين.