كل يوم خدمة من البيت.. خطوات سداد فاتورة الغاز الطبيعي إلكترونيا

مع تفشي فيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، كما وجهت بضرورة تحويل الخدمات ليتم إجراؤها إلكترونيا، ما جعل المؤسسات والهيئات والشركات تعزز من خدماتها الإلكترونية لمنع توافد أعداد كبيرة، والتي بدورها تصبح بيئة خصبة لانتشار الفيروسات.

وفي هذا الإطار وقَّعت شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" وبنك مصر اتفاقا للتعاون في تطوير خدمات التحصيل الإلكتروني لقيمة الخدمات التي تقدمها الشركة.

وتستعرض "الوطن" طريقة سداد فاتورة الغاز الطبيعي إلكترونيا من خلال موقع الشركة، كالتالي:

الدخول على موقع شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروريد".

- اختيار أيقونة السداد الإلكتروني الموجوده أسفل يمين الصفحة.

- إدخال القراءة الموجودة على عداد الغاز في الخانة المخصصة لقراءة العداد.

- اختيار طريقة التحصيل الإلكتروني، من خلال خدمة فوري باستخدام البطاقة الائتمانية لبنك مصر، أو من خلال خدمة المحفظة الإلكترونية التي يقدمها البنك.

كما يمكن سداد فاتورة الغاز أيضا من خلال تطبيق المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر والاشتراك بها من المنزل عبر الموقع الإلكتروني بإختيار أيقونة "سجل حساب المحفظة أونلاين"، ثم تحميل تطبيق محفظة بنك مصر على الهاتف المحمول، ثم إدخال الرقم السري وشحن المحفظة لاستخدامها في التعاملات المالية ودفع الفواتير ومنها فاتورة الغاز الطبيعي.