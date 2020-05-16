بتروتريد: طرق مختلفة لإدخال قراءة الغاز والتحصيل.. وإضافات أخرى قريبا

قال الدكتور وسيم وهدان رئيس شركة الخدمات البترولية "بتروتريد"، إن الشركة تعاني من نقص في عدد المحصلين ونحاول سد هذه الفجوة من خلال رفع كفاءة التحصيل باستخدام الوسائل الإلكترونية والاعتماد عليها، حيث إن المحصلين يعملون فقط على تحصيل قيمة الفواتير، ويمنع دخولهم إلى المنازل بعد انتشار فيروس كورونا.

وأضاف وهدان، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الشركة اتخذت العديد من الإجراءات والطرق حتى تسهل على العميل، منها الذي تم تنفيذه بالفعل ومنها الذي يتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة، ويتم الاتفاق حاليا مع البنك الأهلي وبنك الإسكان والتعمير ليتم تحصيل فاتورة الغاز من خلال ماكينات الصراف الآلي.

وتستعرض الوطن طرق إدخال قراءة الغاز وتحديدها إلكترونيا:

1- إدخال قراءة الغاز من خلال موقع الشركة www.petrotrade.com.eg

2- عن طريق تطبيق فون كاش الخاص بعملاء البنك الأهلي.

3- عن طريق تطبيق محفظة بنك مصر الإلكترونية.

4- يمكن دفع قيمة الفاتورة من خلال ماكينات التحصيل مثل فوري وخدماتي وأمان.

5- يمكن دفع الفاتورة من المنزل من خلال موقع جوميا وموقع ماي فوري.

6- تسجيل القراءة من خلال ارقام خدمة العملاء للشركة، أو من خلال رقم خدمة العملاء 1122، أو علي خدمة الرد الصوتي 5727، أو على رقم 09000727.