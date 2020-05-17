العدل يطالب بحملة قومية للتوعية بطرق الاستخدام الصحيح للكمامات

قال عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إنّ الحزب يؤيد مشروع قانون إجبار المواطنين على ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، ولكن يجب تخفيف العقوبة التي يتضمنها نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها المواطنين جراء انتشار فيروس كورونا، وإطلاق حملة قومية للتوعية بطرق الاستخدام الصحيح للكمامات وطرق صناعتها المنزلية.

وقال إمام، لـ"الوطن"، إنّ مصر ليست أول دولة تفرض غرامات على الممتنعين عن ارتداء الكمامة في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا، لكن هناك دول عديدة ألزمت مواطنوها منذ البداية بارتداء الكمامات على نطاق واسع.

وطالب إمام باتخاذ مجموعة من الإجراءات الموازية التي تحقق عدالة تطبيق الغرامة على المخالفين، من خلال تفعيل آليات حماية المستهلك والرقابة على منافذ بيع الكمامات لمنع أي ممارسات احتكارية وفرض غرامات قاسية على المخالفين.

وأكد ضرورة تحقيق توازن بين العرض والطلب، بما يعني رفع معدل إنتاج الكمامات، بالتزامن مع توزيع الكمامات بالمجان على الشرائح الفقيرة.