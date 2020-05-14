توزيع الكمامات على السائقين والركاب مجانا لمدة أسبوع بالشرقية

عقد ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعا مع رؤساء المراكز والمدن و الأحياء عبر تقنية الفيديو كوفرانس للتأكيد على تنفيذ القرار الصادر بإلزام السائقين والركاب بالمواقف ارتداء الكمامات الواقية حفاظا على صحتهم و سلامتهم وتجنبا لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد وكذلك وضع المعايير والضوابط المحددة لتنفيذ القرار.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة تنفيذ القرار بصرامة شديدة وذلك بدءاً من السبت المقبل مع وضع لوحات إرشادية بالمواقف المنتشرة بنطاق دائرة المحافظة لتعريف السائقين والركاب بالقرار والعقوبة المقررة في حالة عدم الالتزام به بتحصيل غرامة مالية تبدأ بـ100 جنيه وتتصاعد تدريجيا بتكرار المخالفة لتصل إلى 5000 جنيه وقال المحافظ إن القرار جاء للحفاظ على الدولة وصحة المواطنين وللحد من انتشار الفيروس.

أشار محافظ الشرقية إلى أنه سيتم توزيع الكمامات بالمجان بالمواقف على السائقين والركاب خلال الأسبوع الأول لترسيخ تنفيذ القرار، مشيرا إلى أنه جاري التنسيق مع نقيب الصيادلة بالشرقية لتوفير كميات كبيرة من الكمامات الواقية لتقدم للمواطنين بسعر التكلفة.

وأكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية باستمرار أعمال التطهير والتعقيم للمواقف والسيارات من الداخل والخارج وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل فرق عمل ولجان متابعة للمرور على المواقف بنطاق كل مركز لمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتنسيق مع قوات الشرطة والإدارة العامة للمواقف، قائلا: "سأقوم بنفسي بالمرور يوميا على المواقف لمتابعة مدى التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات الواقية وسأطبق القانون بقوة وحسم على غير الملتزمين بتحصيل الغرامة المقررة أو إيقاف خط السير للحفاظ على صحة وسلامة الجميع فنحن في مرحله لا تحتمل التهاون أو التقصير".