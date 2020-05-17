محمد علاء: الشر الكبير في البرنس جمّع الناس أمام الشاشة لمتابعته

علق الفنان محمد علاء على دوره في مسلسل البرنس، الذي قدم فيه شخصية ياسر البرنس، الأخ غير الشقيق لرضوان البرنس قائلاً: "الناس فرحت واتبسطت النهاردة في علقة ياسر وفتحي أوي".

وأضاف "علاء"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هدا الصباح"، المداع على شاشة قناة extra news، ويقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، "كواليس المسلسل شهدت طاقة والكل كان مشحونا وكنا حاسين بمسؤولية كبيرة، قرأنا الورق كويس ومكنش في حوارات جانبية والمشاهد كلها كانت صعبة".

ووصف المسلسل والحوار بـ الجيد جدًا "وهو ما جعلنا نخرج بهذا النجاح على الشاشة"، مؤكّدًا أن الشر الكبير في المسلسل وراء تجمع الناس لمتابعة المسلسل وفرحتهم في علقة رضوان البرنس لأخواته ياسر وفتحي.

مسلسل البرنس، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، وأحمد داش.