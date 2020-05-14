محمد علاء: مخرج "البرنس" سبب مشاركتي.. و"رمضان" متواضع (حوار)

نال إشادات كبيرة وجذب الأنظار حوله بتجسيده شخصية "ياسر" أحد أشقاء "رضوان" في مسلسل "البرنس"، والذي أصبح واحدا من أقوى المسلسلات التي تعرض خلال شهر رمضان هذا العام، حيث يتصدر المسلسل بشكل يومي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث تفاعل كثير من الأسر المصرية مع المسلسل بشكل جعله أقرب إلى الحقيقة.

الفنان محمد علاء صاحب شخصية "ياسر" في مسلسل "البرنس"، وشخصية "شريف صلاح" في مسلسل "جمع سالم"، كشف لـ"الوطن" في حوار خاص، تفاصيل اختياره في المسلسلين، ومشواره الفني خلال الفترة الماضية، وأسباب نجاح "البرنس"، ووصوله إلى قلوب المشاهدين بذلك الشكل.

* في البداية.. حدثنا عن كواليس اختيارك في دور "ياسر" في مسلسل البرنس؟

الموضوع بدأ بمكالمة من المخرج محمد سامي ليشرح لي تفاصيل الدور، جلست معه بالفعل ووافقت بدون تردد بعد قراءة الدور، فكرة جديدة أعجبتني كثيرا وشعرت أنها ستكون مختلفة بالنسبة لي، "والحمد لله الدور نجاح وكسر الدنيا".

* كيف ترى التعاون مع المخرج محمد سامي؟

مسلسل البرنس كان التعاون الأول مع المخرج محمد سامي وسعدت كثيرا بالتعامل معه وأتمنى التعامل معه مرة أخرى، شخص احترافي ومخرج مميز كان شرفا لي التعامل معه.

* كيف ترى انتقادات البعض لمحمد رمضان واتهامه بالغرور؟

أنا أرى محمد رمضان شخصا متلزما جدا ويتعامل بكل تواضع مع كل من معه، لا أعرف لماذا يتم اتهامه بالغرور ولكن بسبب أن الناس لم تتعامل معه عن قرب فلا تعرف صفاته أو طبعه، فنان موهوب وممثل ملتزم جدا وكنت سعيدا بالتعامل معه في عمل فني كان مميزا.

* حدثنا عن أحمد زاهر والمشاهد التي جمعتكما ببعضكما البعض؟

أحمد زاهر فنان موهوب ربما جمعتني معظم المشاهد معه بحكم أنه شقيقي الأكبر في المسلسل، ألا أنه ممثل مميز وتألق في دوره، كل شخص منا كان يركز في تجسيد شخصيته بشكل جيد ليخرج العمل الفني بذلك الشكل المميز، والأمر لم يكن مع فتحي فقط بل مع كل العاملين في المسلسل، "كلنا كنا مركزين أن العمل يطلع بالشكل المميز ده، والحمد لله كلنا طلعنا اللي عندنا والدليل نجاح العمل".

"كلنا كنا واضحين مع بعض وصادقين جدا مع بعض وأنا شايف أن ده أهم حاجة بين أي فريق عمل الصدق والوضوح وده سبب من أسباب النجاح للمسلسل أن كلنا كنا صادقين ومتعاونين جدا مع بعض والحمد لله النجاح مكنش ليا أنا بس ولكن الناس بتشيد بنجاح العمل الفني كله وكل الممثلين أدوا دورهم بتميز كبير جدا".

هل كنت متوقع بردود الأفعال الموجودة على المسلسل؟

سعيد جدا بردود الأفعال على مسلسل البرنس، كنا متوقعين النجاح بالمسلسل نظرا للجهد الذي بذلناه جميعا في العمل كممثلين ومخرج وطاقم عمل بالكامل، ألا أن النجاح الذي حققه في الوطن العربي بالكامل وكم الرسائل التي تأتي إلي ولكل الفنانين جعلني سعيد جدا بالنجاح الباهر والفضل يعود بعد الله إلى المخرج محمد سامي.

* هل تتفاعل مع الرسائل والإشادات التي تُرسل لك؟

بالطبع أدخل من فترة إلى أخرى أرد على رسائل الناس، بالتأكيد الفنان يجب أن يتواصل مع جمهوره ويكون بالقرب منهم، "مفيش حد يكره أنه يكون محبوب من الناس وعنده شعبية".

* حدثنا عن مسلسلك الثاني في رمضان جمع سالم؟

مشاركتي في مسلسل جمع سالم في شخصية "شريف صلاح" مهمة جدا بالنسبة لي، الدور عُرض علي بعد تصوير جزء كبير من مسلسل البرنس، وهو أحد أسباب موافقتي على تجسيده خاصة أنني لن أستطيع العمل في مسلسلين في نفس الوقت، والسبب الآخر في مشاركتي في هذا العمل هو اختلاف الشخصية تماما عن شخصية "ياسر" في مسلسل البرنس، حيث أجسد شخصية شخص يكره الطبقية بين الناس والنظر إلى الناس من جهة فقراء وأغنياء، يحاول دائما أن يكون هناك عدل بين الناس والابتعاد عن فكرة الطبقية، وأنا أحب دائما في أدواري التنوع والاختلاف بين أعمالي الفنية المختلفة.

* حدثني عن بداياتك في الفن؟

أنا لست دخيلا على المهنة أو أمتلك الموهبة فقط، أنا عضو نقابة المهن التمثيلية، ودرست سينما ومسرح ومن ثم تخرجت وبدأت العمل في المجال الفني، وقمت بعمل العديد من الأدوار في أفلام مختلفة.

* ما سر لقب "جاميكا"؟

لقب جاميكا يلازمني قبل دخول عالم الفن، كنت أعمل منسق موسيقى "دي جي" في بدايتي عام 1998 تقريبا ومن ثم أُطلق علي اللقب وقتها نظرا للموسيقى التي أقوم بها، وبعد دخولي عالم الفن، ظل اللقب معي وأصبح أصدقائي وزملائي في أي عمل ينادوني بمحمد علاء جاميكا.

* ما هي أحب الأدوار إليك التي قمت بها؟

كل الأدوار التي جسدتها أحبها ولها مكانة خاصة في قلبي، أنا لا أختار أي دور، بل أقوم بدراسة كل دور جيدا، وأضع كل دور على حدة ومن ثم أختاره، لأني أعلم أن هذا الدور سأتمكن من عمله بشكل مميز، "والحمد لله راضي عن مشواري لغاية دلوقتي".

* وجدنا أن أعمالك الفنية معظمها مسلسلات هل تتعمد ذلك؟

لا بالعكس تماما أنا لا أنظر للأمر بذلك الشكل وإنما بحسب الدور الذي يُعرض علي أقوم بقراءته جيدا ومن ثم أقرر دخوله أم لا، لكن بالتأكيد لا أتعمد الظهور في مسلسلات فقط أو العكس، لا يوجد نجم لا يحب التنوع بين أعماله الفنية المختلفة سواء من سينما ودراما ومسرح أيضا، "أنا اتعرض عليا مسلسلات أكتر والأدوار بشوفها مناسبة ليا عشان كده بختارها".

* هل تجهز عملا فنيا خلال الفترة المقبلة؟

نعم أجهز لمسلسل آخر سيُعرض بعد عيد الفطر إن شاء الله اسمه "إلا أنا"، أقدم فيه شخصية مختلفة تماما عن دوري في البرنس وأتمنى يعجب الناس ويحقق نجاحا كبيرا هو الآخر.