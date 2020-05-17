سياحة النواب تثمّن التكليفات الرئاسية بمنح ملياري جنيه للطيران

ثمّنت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، التي قال فيها إنّه سيتم منح الشركة القابضة لمصر للطيران ملياري جنيه "قرض مساند"، وتتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تُعادل 80% من حجم التشغيل عام 2019.

ويأتي ذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاع الطيران المدني، في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد التي تسببت في توقف حركة الطيران عالميًا.

وقال صدقي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم: "كل التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه ومساندته لقطاعي السياحة والطيران المدني، باعتبارهما من أكبر القطاعات بالدولة التي تأثرت سلبيا بسبب فيروس كورونا، خاصة بعد توقف حركة الطيران عالميًا نتيجة فيروس كورونا، ما أثر بشكل كبير على الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، إذ توقفت الإيرادات تمامًا مع استمرار تحملها للمصروفات الثابتة من أجور العاملين وغيرها".

وكان معيط أكد أنّ "القرض المساند" لقطاع الطيران المدني، يأتي ضمن حزمة الإجراءات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية المتضررة من جائحة كورونا، التي اتخذتها الحكومة تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج للاحتفاظ بالعمالة، وتوفير متطلبات السوق المحلية، واستدامة تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، ولتخفيف حدة الأزمة القاسية على أداء الاقتصاد القومي، على النحو الذي يُسهم في الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي، بما فيها ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

وأشار معيط إلى أنّ هناك عدة تيسيرات مساندة للقطاعات المتضررة صدر بشأنها القانون رقم 24 لسنة 2020، الذي يتم العمل به منذ نهاية مارس الماضي، متضمنًا القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.