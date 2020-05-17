الأديرة القبطية تقصر صلوات احتفالات قديسيها على الرهبان

أعلن الأنبا هدرا، مطران أسوان للأقباط الأرثوذكس ورئيس دير الأنبا باخوميوس العامر بجبل أدفو، قصر صلوات عشية وقداس ذكرى وفاة الأنبا باخوميوس "أب الشركة" حسب الاعتقاد المسيحي، يومي الخميس والجمعة المقبلين، على رهبان الدير فقط، مع استمرار منع أي زيارات للدير خلال هذه الفترة ولحين انتهاء الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الأنبا هدرا، في بيان له، إنّه كان يود أن يجتمع الجميع في هذه الذكرى التي اعتادت الكنيسة إقامتها سنويا، لكن للظروف الاستثنائية الطارئة التي تمر بها مصر بسبب فيروس كورونا، تقرر أن يعتذر الدير هذا العام عن استقبال أي زيارات خلال فترة الاحتفال بالعيد.

وأضاف مطران أسوان، أنّه يطلب من الله أن يرفع عن مصر والعالم هذا الوباء الخطير.

وأعلن دير السيدة العذراء بجبل الطير بمحافظة المنيا، عدم صدور أي قرارات كنسية بشأن إقامة احتفالات الدير هذا العام أو إلغائها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية، من مجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر الدير، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أنّه لم يصدر حتى الآن أي قرار من الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، بشأن إقامة احتفالات الدير أو إلغائها هذا العام، وأنّه سيتم الإعلان عن كل جديد حول هذا الشأن فور ورود أي جديد".

ويعد مولد "العذراء" بـ"جبل الطير" من أشهر موالد العذراء في الصعيد، يقام سنويا في نهاية مايو، ويعد الدير من أبرز محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر.

كما أقام دير القديسة دميانة ببراري بلقاس، احتفالاته السنوية دون حضور شعبي، بعد قصر الاحتفالات على راهبات الدير فقط، داخل كنيسة القبر.