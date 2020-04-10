كورونا يغلق الأديرة لأجل غير مسمى ويمنع زيارة أسر الرهبان

مددت الأديرة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قرارات إغلاق أبوابها أمام الزوار والخلوات وحتى أسر الرهبان لأجل غير مسمى، في ظل الإجراءات المتخذة من قبل الكنيسة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات والأنشطة الروحية والكنسية خلال تلك الفترة.

وأصدرت العديد من الأديرة بيانات تؤكد استمرار غلق أبوابها الذي سبق واتخذته منذ اكثر من أسبوعين، بناء على قرارات المجمع المقدس برئاسة تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وقال بيان لدير الملاك ميخائيل بنقادة: "إن غلق أبواب الدير أمام الزوار يؤلمنا ونرجو من الله أن يرفع الوباء عن العالم وبلدنا مصر، ونحن نصلي من أجلكم ونثق أن تشاركونا من على المذبح العائلي".

فيما قال بيان لدير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر: "نطلب من الله أن يحفظ بلادنا مصر والعالم من انتشار الأوبئة"، وقال دير العذراء بأخميم: نصلي من أجل مصر وأن تمر هذه الأزمة بسلام".

وكانت سكرتارية المجمع المقدس، قررت استمرار غلق الكنائس وتعليق الأنشطة بما فيها صلوات الأسبوع المقدس الذي يشمل "أسبوع الآلام وعيد القيامة" الذي سيبدأ الأحد المقبل ويستمر حتى 19 أبريل الجاري، وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، لـ"الوطن"، إن الصلوات المعلقة مقتصرة على الكنائس والكهنة والأقباط فقط، فيما تستمر الصلوات في الأديرة للرهبان.