سلطنة عمان: تأجيل انتخابات المجالس البلدية بسبب كورونا

ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أنه بناء على الموافقة السامية للسلطان هيثم بن طارق ونظرا للوضع الراهن الذي تمر به السلطنة و دول العالم جراء انتشار جائحة كورونا المستجد، فقد قررت وزارة الداخلية تأجيل انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة والمقرر إجراؤها هذا العام، واستمرار المجالس البلدية بتشكيلها الحالي لحين إجراء انتخابات جديدة وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد للانتخابات في حينه.

وسجلت البلاد، في وقت سابق، اليوم، 157 إصابة جديدة بكوفيد 19، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5186.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية في بيان، أن 81 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين، و76 حالة لغير عمانيين، فيما بلغ عدد الوفيات 22 حالة، مشيرةً إلى تماثل 1465 حالة للشفاء.