معركة الصين في مواجهة تفشي كورونا خلال اليومين الماضيين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إن البر الرئيسي الصيني سجل 5 حالات إصابة مؤكدة جديدة بالوباء، أمس السبت، نزولا من ثماني حالات في اليوم السابق.

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق، اليوم، تسجيل حالة وفاة واحدة بكورونا المستجد.

وكانت حالتان من الخمس لشخصين قادمين من الخارج بينما تم تسجيل ثلاث حالات في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد.

وأوضحت اللجنة الصينية، أن عدد الحالات المسجلة دون أعراض انخفض إلى 12 من 13 في اليوم السابق، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البر الرئيسي 82947 بينما وصل عدد الوفيات إلى 4634.

واكدت اللجنة الوطنية للصحة قدرة الصين على إجراء1.5 مليون اختبار حمض نووي يوميا للكشف عن كورونا المستجد.

من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة "تسنج يي شين"، إنه من المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاحات كورونا المستجد في يوليو المقبل فيما لم يتم الإبلاغ عن أي رد فعل سلبي كبير للتجارب حتى الآن.

واضاف تشنج في مؤتمر صحفي أن اللقاحات التي تخضع للتجارب السريرية تشمل لقاح "ناقل الفيروس الغدي المؤتلف" وأربعة لقاحات اخرى حيث حصلت هذه اللقاحات على مصادقة الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية الصينية لإجراء التجارب السريرية، وفقا لما ذكرته وكالة "شينخوا" الصينية.

ونستعرض أحدث مستجدات (كوفيد-19) في الصين:

- قالت السلطات الصحية الصينية، أمس السبت، إنها تلقت تقارير بتسجيل ثمانية حالات إصابة جديدة مؤكدة بـ (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني، أمس الأول الجمعة، ستة منها كانت حالات وافدة، أما الحالتان الأخرتان المحليتان فتم تسجيلهما في مقاطعة جيلين، وذلك حسبما ذكرت لجنة الصحة الوطنية في تقريرها اليومي.

-لجنة الصحة المحلية في مقاطعة جيلين، أشارت إلى أن الحالتين المحليتين لعدوى كوفيد-19 كانتا لشخصين كانا على اتصال وثيق مع حالات إصابة مؤكدة سابقة في مدينتي جيلين و شولان.

- اللجنة الصحة المحلية في مقاطعة هوبي بوسط الصين، أعلنت أمس السبت، إنه لم تُسجل إصابات جديدة مؤكدة بـ كوفيد-19 في المقاطعة، أمس الأول الجمعة.

وبنهاية أمس الأول الجمعة، لا تزال في مقاطعة هوبي ست حالات مؤكدة بـ كوفيد-19، جميعها في مدينة ووهان حاضرة المقاطعة، بما فيها حالة واحدة في وضع خطير وأخرى حرجة.

-مؤسسة "زال" التي تتخذ من مدينة ووهان بمقاطعة هوبي مقراً لها، المقاطعة التي كانت الأكثر تضررا بـ كوفيد-19، تبرعت بدفعة من الإمدادات الطبية إلى فرنسا لمساعدة البلاد في معركتها لمواجهة الوباء.

وبلغت قيمة التبرع المذكور نحو 1.3 مليون يوان (نحو 436500 دولار أمريكي)، ويشمل 500 ألف قناع طبي يستخدم لمرة واحدة، و 10 آلاف بدلة طبية واقية، فيما من المتوقع أن تصل التبرعات إلى فرنسا الأسبوع المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة "شينخوا" الصينية.

-مسؤول صحي صيني قال أمس السبت، إن الخدمات الطبية الصينية استعادت 85 بالمئة من نشاطها المسجل قبل عام، وسط جهود سيطرة وبائية منتظمة.

وفي بعض المناطق، تم استئناف كامل الخدمات الطبية، حسبما ذكر قوه يان هونغ، المسؤولة في لجنة الصحة الوطنية في مؤتمر صحفي في بكين.