قطاع الطيران المدني في الصين يتعافى بنسبة 60%

أعلنت مصلحة الطيران المدني الصينية أن عدد رحلات الطيران المدنى الصيني وصلت في يوم واحد إلى عشرة آلاف رحلة للمرة الأولى منذ الأول من فبرايرالماضي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن المصلحة أن عدد رحلات الطيران المدنى فى الصين وصل، أمس الأول الجمعة إلى 10262 رحلة، متعافيا بنسبة 60% من مستوى ما قبل تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

ومنذ تفشي الوباء، انخفض عدد رحلات اليوم الواحد إلى أدنى مستوى له في 13 فبراير، حيث تم تشغيل إجمالي 3931 رحلة، ما يمثل 23% فقط من المستوى الطبيعي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

وذكرت المصلحة أنه مع احتواء الوباء تدريجيا، استأنف قطاع الطيران المدنى عمله، حيث وصل متوسط عدد رحلاته اليومية إلى 8900 رحلة منذ بداية مايو.