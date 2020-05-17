هزة أرضية بقوة 3.7 ريختر تضرب شمالي العراق

وقعت هزة أرضية شمال العراق اليوم، بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر، وقالت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقي في بيان، إن مراصدها الزلزالية سجلت هزة أرضية شمال محافظة السليمانية بقوة بلغت 3.7 درجات على مقياس ريختر.

ولم تقع أي خسائر حسب مصادر رسمية، إلا أن أهالي السليمانية ذكروا بأن الهزة سببت هلعا بينهم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

والشهر الماضي، ضرب زلزال متوسط القوة قضاء "كلار"، التابع لمحافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق من دون إصابات أو خسائر.

وقال مرصد الزلازل التابع لوزارة النقل العراقية في بيان صحفي، في ذلك الوقت، أن الزلزال بلغت قوته 4.1 درجات على مقياس ريختر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".