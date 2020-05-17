مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعا بنسبة 0.463%

أغلق مؤشر سوق مسقط 30، اليوم، عند مستوى 3437.50 نقطة مرتفعًا بـ 15.83 نقطة وبنسبة 0.463 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3421.67 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وبلغت قيمة التداول 304 آلاف و789 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 65.82 % مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت قيمتها 891 ألفًا و813 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.115 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 18.11مليار ريال عماني.

وسجلت البلاد، في وقت سابق، اليوم، 157 إصابة جديدة بكوفيد 19، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5186.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية في بيان، أن 81 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين، و76 حالة لغير عمانيين، فيما بلغ عدد الوفيات 22 حالة، مشيرةً إلى تماثل 1465 حالة للشفاء.