مكافحة الإدمان يطلق حملة جديدة بمشاركة أحد أبطال قوات الصاعقة المصرية

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، مرحلة جديدة من حملة "انت أقوى من المخدرات"، وبدعم من بنك ناصر الاجتماعي، لتوعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات، بمشاركة البطل النقيب أحمد عبداللطيف ضابط بقوات الصاعقة المصرية، الذي أصيب في مداهمة ضد العناصر التكفيرية بسيناء وتعرض لبتر قدمه.

ويظهر في بداية الإعلان شاب صغير لا يتجاوز عمره 17 عاما، وهو في صالة جيم في وجود الضابط أحمد عبداللطيف، الذي يشاهد محادثة بين الشاب وبعض أصدقاء السوء عبر واتس آب، يدعونه لسهرة لتعاطي المواد المخدرة، ومن هنا يبدأ الضابط بنصيحة الشاب بالتحدي، وعليه اختيار الطريق الصحيح بالبعد عن الإدمان.

ويواصل الضابط البطل من خلال الإعلان توجيه عدة رسائل للشباب وتوعيتهم بأضرار تعاطي المخدرات، بينها اتخاذ قرار في لحظة ويعيش الشخص حياته ندمان عليه، ويتابع الضابط البطل قائلا: "أنا لو رجع بيا الزمن هختار آخد نفس القرار، لأن قيمتي في الحياة هي اختياراتي، أنا اخترت اني اهزم الخوف جوايا، إني أواجه مهربش، إني أفضل أحارب عدوى لآخر نفس وأفضل واقف على رجلي مهما حصل، اوعى رجلك تروح في سكة تندم عليها، لأن حياتك مرهونة بقرارك، إمتى تواجه وتعيش حياتك رافع راسك لفوق، وإمتى تهرب، وتخسر كل حاجة، وتعيش ندمان إنك مقلتش لأ، إنت أقوى من المخدرات".