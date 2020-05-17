التضامن تبدأ صرف مساعدات تكافل غدا

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدا، صرف مساعدات المستفيدين من برنامج تكافل والذين يبلغ عددهم نحو مليوني أسرة بقيمة إجمالية 920 مليون جنيه من خلال 4 آلاف‬ مكتب بريد على مستوى محافظات الجمهورية، كما يستمر في الصرف خلال هذه الفترة مستفيدي كرامة الذين لم يصرفوا مستحقاتهم.

وتتابع الدكتورة نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي، عملية صرف مساعدات برنامج كرامة التي استمرت على مدار يومي السبت والأحد 16 و17 مايو، وفق الخطة التي اعتمدتها الوزيرة لصرف مساعدات برنامج تكافل وكرامه لشهر مايو، لمراعاة الإجراءات الاحترازية لمنع الزحام والتكدسات، ويبلغ عدد مستفيدي كرامة نحو مليون و166 ألف مستفيد بإجمالي قيمة نحو 524 مليون جنيه.

وكانت القباج شكّلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري، لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة.

وأكدت الوزيرة أنّ غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع المحافظات ومكاتب البريد، وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.

يذكر أنّ الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة نحو 3 ملايين أسرة بما يشمل نحو 12 مليون فرد، ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر نحو مليار و445 مليون جنيه.