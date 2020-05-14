2713 كارت فيزا لمستحقي معاش تكافل وكرامة في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تقرر بدء من الأسبوع المقبل توزيع 2713 كارت فيزا جديد على المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجاً وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاشاً ثابتا.

أضاف المحافظ، أن عملية التوزيع ستتم من خلال كافة الإدارات الاجتماعية على مستوى المحافظة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشدداً على سرعة تسليم كروت الفيزا للمستحقين واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

ومن جانبه، أوضح محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه ورد للمديرية 12 كارت فيزا تكافل، و2701 كارت فيزا كرامه بإجمالي 2713 كارت فيزا تكافل وكرامه وكذلك الأرقام السرية الخاصة بهم لتسليمها للمستحقين من خلال 19 إدارة اجتماعية بنطاق المحافظة.

يذكر أنه خلال أبريل الماضي تم توزيع 5136 كارت فيزا تكافل، و 1348 كارت فيزا ضمان و 16259 كارت فيزا كرامة، وعدد 663 كارت فيزا قائم بالصرف بإجمالي 23406 كارت فيزا تكافل وكرامة جديد على مستحقيه.