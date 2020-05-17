رفع 7125 طن مخلفات بمدن محافظة جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه جرى رفع 7125 طن مخلفات، على مستوى جميع مدن المحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمنع انتشار الفيروسات، تزامنًا مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه جرى تكليف جميع رؤساء المدن بعمل حصر شامل لكافة مقالب القمامة، وتجمعات وبؤر مخلفات البناء الواقعة بنطاق كل مدينة، وإزالتها على الفور وفقًا لمخطط زمني محدد، مع تمهيد الأرض، ودعم الأحياء السكنية بصناديق قمامة إضافية، وعدم السماح بتكرار إلقاء المخلفات على مسار الطرق، نظرًا لما تسببه مقالب القمامة من أضرار صحية على المواطنين القاطنين بمحيطها.

وأوضح المحافظ، أن وزير التنمية المحلية أصدر توجيهات، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع جميع المخلفات يومياً وموافاة الوزارة بتقرير يومي في هذا الشأن، مع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، بين العاملين بمنظومة النظافة، مثل ارتداء الكمامات والقفازات خلال العمل.