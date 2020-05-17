توريد 156 ألف طن قمح للصوامع داخل وخارج الوادي الجديد

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن توريد 155953.338 طن قمح للصوامع داخل وخارج المحافظة.

وقال المهندس إسماعيل رضوان، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، إن الكميات الموردة من الأقماح للصوامع خارج المحافظة 119114.700 طن قمح.

وأضاف إسماعيل، أنه جرى تذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام، وأن التوريد وفقا للضوابط والاشتراطات اللازمة على الفلاح لتوفير المقومات التي تساعد على إنجاح موسم الحصاد.

كانت مديرية التموين بالوادي الجديد، أعلنت مارس الماضي، أن مواقع تخزين الأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت 7 مواقع ما بين صوامع وشون وهناجر تابعة للبنك الزراعي المصري تستخدم كمراكز تجميع، فضلًا عن عدد من الصوامع التي خارج المحافظة، واستبعاد الشون الترابية خوفًا على المحصول من العوامل الجوية ولانخفاض منسوبها وعدم وجود مظلات، كما أن مواقع التخزين بالمحافظة تستوعب الكميات المنتجة وما يزيد عن ذلك.