انتظام امتحاني الكيمياء والجغرافيا للثاني الثانوي بلا شكاوى في دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انتظام سير العملية الامتحانية بمادتي الكيمياء للقسم العلمي والجغرافيا للقسم الأدبي والتي يؤديها ١٠٤١٢ طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي إلكترونياً من خلال المنصة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني.

وأعلن عادل عثمان، مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، عن انتهاء الامتحانات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني، لعام 2019-2020 وتم التعامل مع تلك العملية بحرصٍ تام لضمان انتظامها وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً، وكذلك العمل على تذليل جميع العقبات أمام الطلاب و حل أي مشكله قد تطرأ فوراً.

كما أوضح عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لحين انتهاء امتحانات الصف الأول الثانوي والتي تتم إلكترونيا أيضا وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٠ مايو الجاري.