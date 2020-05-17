شعاع: انتهاء تطبيق برنامج القراءة الموحد لعدادات الكهرباء

أعلنت شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، الانتهاء من تطبيق برنامج القراءة الموحد بجميع شركات توزيع الكهرباء التي تعمل بها شركة شعاع، عدا شركة القناة بالكامل بنسبة 100%.

ولفت إلى أنّ برنامج القراءة الموحد الذي يتم تطبيقه بهدف الوصول إلى أعلى دقة في القراءات، وتنفذه وزارة الكهرباء بالتعاون مع شركة شعاع وشركة هندسة النظم التابعة للوزارة، بهدف إنجاح منظومة قطاع الكهرباء.

وأشادت شعاع بالتعاون المثمر بينها وبين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بفريق العمل الخاص بتطبيق القراءة الموحد بشكل يومي مع الشركة لتنفيذ البرنامج بجميع شركات التوزيع التي تعمل بها الشركة