مدغشقر تجسل أول وفاة بكورونا

سجلت مدغشقر، أول حالة وفاة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، ظهر اليوم.

كان رئيس مدغشقر أندري راجولينا، علق في وقت سابق، على الانتقادات التي طالت الشاي العشبي، الذي أعلن عنه علاجًا لفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن الانتقادات سببها أن العلاج أفريقيا وليس غربيا.

وقال راجولينا إن الغرب يقومون بازدراء الطب الأفريقي التقليدي، مضيفًا: "لو كانت دولة أوروبية هي التي اكتشفته، هل سيكون هناك هذا الكم من التشكيك والانتقادات، أنا لا أعتقد ذلك"، وفقًا لما نقله موقع "سكاي نيوز".

وأعلنت المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصول إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا المستجد التي جرى تسجيلها في القارة السمراء إلى 78613 حالة.

وأوضحت المراكز التابعة للاتحاد الأفريقي في تحديث للحالة الوبائية المرتبطة بتفشي الجائحة في افريقيا، مساء أمس، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالوباء في افريقيا بلغ 2642 حالة في حين وصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء منه في القارة إلى 29676 حالة.

واشارت المراكز إلى أنه جرى تسجيل 25666 حالة إصابة في شمالي أفريقيا في حين سجل غرب القارب 23069 حالة في مقابل 14716 حالة مسجلة في جنوبها و7699 حالة في شرقها و7463 حالة في وسطها.

وأوضحت المراكز، أنه جرى تسجيل 1371 حالة وفاة في دول شمال القارة، مقابل 477 حالة في غربها، و266 في جنوبها، و287 في وسطها، و241 في شرقها.