رئيس مدغشقر: وجدنا علاجا ينقذ العالم من كورونا.. احترموا الطب الأفريقي

علق أندري راجولينا رئيس مدغشقر، على الانتقادات التي طالت الشاي العشبي، الذي أعلن عنه علاجًا لفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن الانتقادات سببها أن العلاج أفريقي وليس غربي.

وقال راجولينا، إن الغرب يقومون بازدراء الطب الأفريقي التقليدي، مضيفًا: "لو كانت دولة أوروبية هي التي اكتشفته، هل سيكون هناك هذا الكم من التشكيك والانتقادات، أنا لا اعتقد ذلك"، وفقًا لما نقله موقع "سكاي نيوز".

وتابع: "أعتقد أن الأزمة تتمثل في أنهم لا يريدون الاعتراف بأن دولة إفريقية مثل مدغشقر توصلت لدواء يمكنه إنقاذ العالم من الوباء".

وواصل هجومه: "عليهم احترام الطب الأفريقي أكثر من ذلك، الدواء يمكنه علاج كورونا في 10 أيام فقط".

ورد راجولينا على تحذير منظمة الصحة العالمية من الدواء قائلًا: "لن يمنعنا أي بلد أو منظمة من المضي قدما"، مشيرًا إلى أن معدلات الشفاء في مدغشقر تدل على فاعلية الدواء، حيث أعلنت عن 105 حالات شفاء.

وكان راجولينا، أعلن عن شاي عشبي يحتوي على مادة "الشيح" كعلاج لفيروس كورونا وبدأ تطبيقه بالفعل على مرضى مدغشقر، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من استخدامه.