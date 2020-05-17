الكنيسة تعلن شفاء كاهن الفيوم المصاب بفيروس كورونا: عاد لمنزله

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، شفاء القمص تكلا شفيق، كاهن كنيسة مارمينا بالفيوم للأقباط الأرثوذكس، الذي أصيب الشهر الماضي بفيروس كورونا المستجد، وعودته إلى منزله.

وقالت مطرانية الفيوم، إنَّ الكاهن الذي أُصيب بالفيروس نتيجة نقله مريضة بالوباء إلى المستشفى خلال الفترة الماضية، عاد إلى منزله بعد تمام شفائه.

والقمص تكلا شفيق، اسمه الأصلي "سامي شفيق جرجس"، مواليد 27 نوفمبر 1955، حاصل على بكالوريوس الصيدلة من جامعة الإسكندرية، رُسّم كاهنا في 25 نوفمبر 1998، وترقى إلى رتبة القمصية في 4 أغسطس 2015، بيد الأنبا أبرآم مطران الفيوم.

وسبق وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن إصابة عدد من كهنتها في "قنا والفيوم وبني سويف ودمياط" بفيروس كورونا المستجد وخضوعهم للعلاج في مستشفيات العزل.