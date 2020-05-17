بعد توقف شهرين.. الكنيسة المصرية باليونان تستأنف إقامة القداسات

أعلنت إيبارشية اليونان للأقباط الأرثوذكس، معاودة إقامة القداسات بعد توقف دام شهرين بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وذكرت الإيبارشية، في بيان لها، أنّه أقيمت في كنيسة السيدة العذراء ومارمرقس الرسول بالعاصمة اليونانية أثينا، 3 قداسات تحت إجراءات صحية مشددة، حسب تعليمات وزارة الصحة ووزارة التعليم والشؤون الدينية باليونان.

وكان الأنبا بافلوس، أسقف اليونان، أعلن قواعد عودة فتح الكنائس مرة أخرى، مشيرا إلى أنّ هناك تفتيش من الحكومة على الكنائس سيتم للتأكد من تطبيق اشتراطات الوقاية من كورونا، وتوقيع عقوبات على المخالفين بمقدار 10 آلاف و500 يورو، وبينها عدم حضور أكثر من 50 شخص للقداس.