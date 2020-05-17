جامعة أسيوط تطلق دعوة للتبرع لتجهيز مستشفى الإصابات والطوارئ

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن العمل جاري على قدم وساق للانتهاء من تجهيز مستشفى الإصابات والطوارئ والبدء فعلياً في تشغيلها خلال العام الجاري 2020، والتي تُعد أحد المشروعات القومية الكبرى الجاري العمل بها على مستوى صعيد مصر.

وأوضح الدكتور طارق الجمال، أن مستشفى الإصابات الجديدة هي الأحدث من نوعها على مستوى الجمهورية والأكبر في حجم طاقتها الاستيعابية، والتي تم إنشائها على مساحة 3200 متر مربع.

ومن المقرر أن تضم 480 سريرا لإقامة المرضى داخلياً و48 عناية مركزة، و19 غرفة عمليات مجهزة بنظام الكبسولات إلى جانب ما تضمه من وحدات متخصصة تضم بنك الدم، وحدة الأشعة ومعمل الطوارئ وشبكة الغازات ووحدة التعقيم ونظام إطفاء ذاتي للحرائق.

ووجه رئيس جامعة أسيوط، دعوته إلى كافة المؤسسات المجتمعية ومنظمات المجتمع والأفراد القادرين للمساهمة فى تجهيز مستشفى الإصابات وذلك بعد أن تم بالفعل الانتهاء من إنشائها وأعمال البناء والتشطيب لمبنى متكامل يضم دور أرضي و8 أدوار علوية، مشيراً إلى أن تكاتف جهود كافة الهيئات والأفراد من شأنها الإسراع في تشغيل المستشفى والتي تمثل أولوية قصوى في تلك المرحلة لتخفيف العبء عن كاهل وحدة الإصابات والطوارئ بالمستشفى والتي تستقبل نحو 44 ألف حالة سنوياً يتم إجراء نحو 15 ألف عملية سنوياً بواقع 40 عملية يومياً لإنقاذ ضحايا الحوادث.

ومن جانبه، أضاف الدكتور أسامة فاروق المدير التنفيذي لمشروع مستشفى الإصابات الجديدة، أنه قام بالفعل قسم العظام بإطلاق دعوة للتبرع ومساهمة القادرين في هذا المشروع الضخم، مع وضع قائمة باحتياجات المستشفى، والتي تضمن إمكانية التبرع بسرير وملاحقاته بمبلغ 6350 جنيهات، كما يمكن التبرع بتجهيز عنبر كامل يضم 6 سريراً بمبلغ 38 ألف جنيه مع إمكانية تسجيل اسم المتبرع فرد كان أو مجموعة على أي جهاز أو سرير أو وحدة يقوم بتجهيزها، وهى الخطوة التي لاقت استجابة كبيرة فور الإعلان عنها، حيث قام أعضاء هيئة التدريس من كلية الطب والكليات الأخرى بالتبرع بـ200 سرير من أصل 480 سريرا.

وأشار الدكتور أسامة فاروق، أنه من يرغب في تقديم تبرعات عينية لمستشفى الإصابات يمكنه التواصل مع الدكتور ياسر إمام نائب مدير المستشفيات الجامعية لشؤون العلاج بأجر، كما يتم التبرع المالي بخزينة المستشفى الرئيسي بجوار مكتب المستشفى والحصول على إيصال تبرع مخصص لتجهيز مستشفى الإصابات وللاستعلام من داخل وخارج الجامعة يمكن الاستفسار عن طريق الواتس آب على رقم 01028035583.