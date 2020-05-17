القبض على شخص هدد الأمين العام لحركة الشعب التونسية بالاغتيال

ألقت الشرطة التونسية القبض على الشخص الذي هدد الأمين العام حركة الشعب التونسية بالاغتيال، وفقا لما ذكرته إذاعة موزاييك التونسية.

وقالت "موزاييك"، إن حركة الشعب التونسية، ذكرت في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن وزير الداخليّة هشام المشيشي أبلغ زهير المغزاوي الأمين العام للحركة بالقبض على الشخص الذي هدد باغتياله.

وتقدّمت حركة الشعب بالشكر لوزير الداخلية والاجهزة الأمنية على الجهد المبذول وسرعة التفاعل، مشيرة إلى أنها ستقوم باستكمال الإجراءات القانونية لمتابعة الملف قضائيا غدا الإثنين.

جدير بالذكر، أن وزارة الداخلية، أبلغت المغزاوي في 26 مارس 2020 بأنه مھدد بالاغتيال من قبل مجموعة إرھابية، وجرى حينها توفير حماية أمنية له ولمحيط منزله.