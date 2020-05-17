الجامعة العربية تنظّم ندوة حول تداعيات كورونا على الأمن الغذائي

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ندوة افتراضية عن بُعد حول تداعيات أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" على الأمن الغذائي العربي، الأربعاء المقبل، بمشاركة المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والاتحاد العربي للصناعات الغذائية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الأسكوا"، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وبحضور عددٍ كبيرٍ من ممثلي الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية والإقليمية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضح مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة العربية، الوزير مفوض محمد خير في بيان أصدرته الجامعة اليوم أن الندوة ستبحث التحديات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية جراء تفشي وباء كورونا المستجد في العالم، بالإضافة إلى مناقشة مدى قدرة القطاعات الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية على امتصاص الآثار المحتملة في قطاع الأمن الغذائي جراء هذا الوباء، والنظر في مدى قدرة الدول العربية على الصمود نحو تأثيرات مضاعفاته، وكذلك استعراض الإجراءات والحلول المناسبة لمواجهة تداعيات أزمة "كورونا" على مستقبل الأمن الغذائي العربي.

وأشار خير، إلى أن الوضع الراهن الذي تمر بها دول العالم جراء تفشي جائحة كورونا المستجد سيكون له تداعيات كبيرة على الأمن الغذائي العربي، كما أن الانكماش والكساد العالمي جراء هذا الوباء سيزيد من المخاطر المحتملة على الأمن الغذائي العربي، مما سيرفع فاتورة استيراد الغذاء في المنطقة العربية خاصة إذا طال أمد هذه الأزمة.