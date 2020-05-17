مرضى"عزل بنها" يشكون تدني مستوى الوجبات الغذائية

شكا عدد من المصابين بفيروس كورونا الذين يخضعون للحجر الصحي في المدينة الجامعية في بنها بالقليوبية، من تدني مستوي الوجبات الغذائية المقدمة لهم، وقالوا إنه منذ بداية رمضان تأتي الوجبات إلى المرضى في غرفهم دون المستوي وغير طازجة، مؤكدين أنه قبل رمضان كانت الوجبات طازجة ونظيفة.

وناشد المرضي الذين رفضوا ذكر أسماءهم المسئولين عن عزل المدينة الجامعية في بنها ومديرية الصحة بإنقاذهم، خشية أن تتسبب الوجبات في مشكلات صحية لهم.

كما شكا نزلاء عزل المدينة الجامعية من تأخر توزيع الوجبات عليهم، وقالوا إن وجبة الإفطار تصلهم الساعة 1 ظهرا، بينما الغداء ومعه وجبة عشاء أو سحور تصل قبل المغرب، وأكدوا أن هذه المواعيد غير مناسبة لمواعيد الأدوية، كما أنها غير مشبعة في ظل حظر دخول أدوية أو مشروبات من خارج العزل لهم.

وكشف مصدر مسئول لـ"الوطن" أن الوجبات قبل رمضان كانت من إعداد مديرية الصحة وبإشرافها لضمان الجودة والنظافة، وفي بداية الشهر الكريم توقفت المديرية عن إعدادها واكتفت بوجبات مقدمة من إحدى الجمعيات الخيرية الكبرى المتخصصة في الوجبات الغذائية، لكنها تُسلم للمرضى باردة بسبب ظروف نقلها من القاهرة إلى بنها، وأكد المصدر أنه جرى تقديم 3 مذكرات وشكاوى إلى مديرية الصحة للعودة إلى إعداد الوجبات الخاصة بمصابي كورونا في عزل المدينة الجامعية.

ومن جهته قال حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إن مديرية الصحة تنحصر مسئوليتها في تقديم وجبة الافطار الصباحية للمصابين، أما باقى الوجبات من اختصاص مديرية التضامن الاجتماعي ويتم تدبيرها من خلال الجمعيات الأهلية وفق تعليمات الوزارة في هذا الشأن.

وقال مسئول بمديرية "التضامن الاجتماعي" بالقليوبية إن مستوي الوجبات متميز وتخضع لاشراف صحى شامل من جانب أطباء مختصين في مراكز العزل ولا يتم تسليمها للمرضي إلا بعد الكشف عليها في وجود مسئول من التضامن وإعداد تقرير بحالة الوجبات.

وأوضح المصدر ان الوجبة الموزعه في الغذاء تكون مكونة من "لحوم وارز وسلطه وعيش وحلويات كنافة وجلاس" ووجبة العشاء أو السحور "علبة نستو و2 رغيف و2 مربي وزبادي" وهي كميات نوعية وكافية، وسيتم التحقيق في شكاوي المرضى وتحقيق رغباتهم حال وجود مشكلة فعلية يعانون منها.