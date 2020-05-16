عزل قها: أطباء جامعة بنها أبطال وواجهة مشرفة في مواجهة كورونا

وجه مستشفى قها المركزي للحجر الصحي لمرضي كورونا، تحية شكر وتقدير لأطباء جامعة بنها المشاركين في الفرق الطبية لمواجهة فيروس "كوفيد19"، مشيرا في بيان له على صفحة المستشفى في "فيس بوك"، إلى أنه "عندما تتوحد المؤسسات الوطنية والكيانات العلمية في فريق واحد متكامل لمكافحة هذا الوباء فهو دليل على تحملهم لمسئوليتهم الوطنية، وجامعة بنها كرافد أساسي من روافد العمل الطبي، تضطلع بدورها بإرسال نخبة من أطبائها للمشاركة الفعالة في الفرق الطبية بالمستشفى".

وأضاف البيان، "أنه في الفريق الرابع، برز هؤلاء الأبطال كوجه مشرف للجامعة، مسئولية وإخلاص وإحساس بقدر المهمة وفي مقدمتهم الدكتور أحمد الحفناوي مدرس مساعد الباطنة العامة، والدكتورة نشوى جمال مدرس مساعد الباطنة العامة".

وقال المستشفى في بيانه، "مشاركتكم في الفريق الطبي في الحجر تعد شجاعة ولكن العطاء والتضحية والبذل هو أن تكون فعالا ومبادرا ونشيطا في القيام بواجباتك المهنية عندما تشارك، وهذه هي سمات الأبطال المخلصين، والطبيبان أحمد ونشوى من اليوم الأول كأنهما أبناء المكان، يحاولون ان يساعدوا في كل شيء ويبثون الهمة والنشاط بين الجميع، يهتمان بالمرور على كل المرضى ومتابعة حالتهم وتحسنهم وتقييم الحالة منذ دخولها المستشفى، وجودكم إضافة، وجهدكم مشكور ولن نوفيكم حقكم".

كما وجه المستشفى الشكر والتقدير إلى أحمد زكريا، فني الأشعة المتميز وصاحب المهام المتعددة، مشيرا إلى أنه شارك في الفريق الثاني ويكمل المهمة في الفريق الرابع بهمة عالية لا تفتر أو تلين، ويشارك في أي عمل يكلف به بحب وإخلاص".