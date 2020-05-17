"النقض" تحدد الإجراءات الاحترازية لعودة جلساتها بعد عيد الفطر

قررت محكمة النقض، اتخاذ عدد من الإجراءات الإحترازية الضرورية تزامنًا مع عودة العمل بالمحكمة بعد عيد الفطر.

وتمثلت الإجراءات التي قررتها المحكمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في؛ تعقيم المبنى وقاعات المحكمة بالتنسيق مع وزارة الصحة والقوات المسلحة وإدارة أبنية المحاكم، وطلب أجهزة الكشف على المترددين على المحكمة من وزارة الصحة مع التشديد على ارتداء الكمامات للكل ومراعات التباعد الاجتماعي في قاعات المحكمة لمنع انتشار العدوى.

كما تضمنت الالتزام في تطبيق قواعد الحضور والغياب لموظفي المحكمة طبقًا لقرارات رئيس الوزراء، استخدام مركز المعلومات بالمحكمة في التواصل مع المتقاضين وأصحاب الشأن دون حضورهم، وذلك لمنع التكدس والحفاظ على كثافة الأعداد بالمحكمة.

يُذكر أنَّ مجلس القضاء الأعلى قرر عودة عمل المحاكم تدريجيًا عقب عيد الفطر مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.