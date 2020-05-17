مدبولي: فيروس كورونا لن يختفي.. ويجب إعادة عجلة الحياة لما كانت عليه

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الشعب المصري، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي: "نعمل على الحفاظ بقدر الإمكان على عجلة الحياة في الاستمرار، والاجراءات الاحترازية".

وتابع رئيس الوزراء: "اجتمعنا مع الوزراء في الفترة السابقة، واليوم اللجنة الوزارية العليا الخاصة بإدارة فيروس كورونا لمناقشة الموضوعات الخاصة بما سيتمّ في الأسبوع الخاص بالعيد".

وأردف مدبولي، أنَّ فترة ما بعد العيد ستمثل الوضع الذي سنتحرك فيه الدولة والحكومة والعالم، حيث بدأ العالم يتحرك نحو التعايش مع الفيروس.

وواصل مدبولي: "يجب أن نعي أن فيروس كورونا لن يختفي، ولكن يجب أن نتعايش ونتحرك معه بما يضمن أولًا سلامة وصحة المواطنين، وكيفية إعادة عجلة الحياة إلى ما كانت عليه قبل ذلك مع مجموعة من الإجراءات الاحترازية".

واجتمعت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لتحديد موقف تمديد الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق أو اتخاذ إجراءات إضافية، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمكافحة انتشار الفيروس في المجتمع المصري.