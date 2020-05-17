فرق متابعة ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار بسوهاج

أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج انه تم اعلان حالة الطواري القصوى لمواجهة سقوط الأمطار، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات وفرق متابعة ميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة سقوط الأمطار التي تعرضت لها محافظة سوهاج، وأن سيارات الكسح وماكينات شفط مياه على استعداد تام للتعامل مع المياه في حالة تراكمها بالشوارع.

وأكد رئيس مياه سوهاج أن قطاع المعامل بالشركة يقوم بمتابعة مآخذ محطات مياه الشرب وخاصة التى تقع على الترع وانه يتم رفع عينات مياه على مدار الساعة للتأكد من مطابقة مياه المأخذ للمواصفات القياسية لمياه الشرب.