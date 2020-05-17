«التعليم العالي»: بدأنا تجارب على الفئران لإنتاج لقاح لـ«كورونا»

قال الدكتور محمد الشناوى، مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون العلاقات الخارجية، عضو اللجنة العليا للبحوث الإكلينيكية، إن العمل بالأبحاث العلمية والدراسات المتعلقة بفيروس كورونا تسير بصورة إيجابية فى مختلف المراكز البحثية التابعة للوزارة، لافتاً إلى بدء التجارب على بعض أنواع «فئران التجارب»، بشأن تحضير فاكسين جديد بالمركز القومى للبحوث، إضافة إلى دراسات وتجارب على بعض الأدوية للمساهمة فى علاج «كورونا»، فضلاً عن محاولات تطوير بعض اللقاحات المستخدمة فى علاج أمراض أخرى بالفيروسات وغيرها لاستخدامها للمساهمة فى علاج «كورونا».

وأكد «الشناوى»، لـ«الوطن»، أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث، لجميع المراكز البحثية بشأن ما يتم إنجازه أو دراسته أو العمل به بشأن كورونا، موضحاً أن الوزارة استقبلت الفترة الماضية عدداً كبيراً من المقترحات من علماء مصر بالخارج سواء كانت دراسات أو أبحاثاً علمية تتعلق بكورونا، مشيراً إلى أن هناك تواصلاً مع الأساتذة والعلماء المصريين بالخارج سواء فيما يتعلق بأزمة كورونا أو غيرها للاستفادة من خبراتهم، وأن مصر تجرى تجاربها ودراساتها مثلما يتم عمله بمختلف المؤسسات العلمية الأخرى بالدول.

«الشناوى»: دراسات على بعض الأدوية لاستخدامها فى علاج مصابى الفيروس

وأكد مصدر مسئول بالمركز القومى للبحوث التابع لوزارة التعليم العالى أن الأبحاث تجرى حالياً بصورة سريعة فيما يتعلق بكورونا أو الأبحاث على الأدوية والعقاقير المستخدمة فى علاج أمراض أخرى كمضادات الفيروسات لاستخدامها فى علاج «كورونا»، ومنها ما يتعلق بالبحث والدراسات بشأن تحضير فاكسين للمرض.

وأوضح المصدر أن المركز بدأ منذ الأسبوع الماضى إجراء تجارب على الحيوانات للمساهمة فى علاج كورونا، وستستمر ٦ أسابيع، وحال نجاح التجارب، سيتم تسليم نتائجها للجهات المعنية كوزارة الصحة والسكان لاتخاذ ما يلزم بشأنها.