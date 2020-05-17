حملة لإزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 45 فدانا بالقنطرة

أعلن كرم الشحات رئيس مدينة القنطرة غرب أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، نفذت حملة إزالات اليوم الأحد على مساحة 45 فدانا تم الاعتداء عليهم بإقامة مباني مخالفة وأن هدف الحملة هو الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وحمايتها من المخالفين والتصدي لهم على مستوى المركز والمدينة برئاسة كرم الشحات رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب.

جاء ذلك، بمشاركة قوات الأمن وبحضور اللواء منصور لاشين مساعد مدير الأمن والعميد ياسر ياسين مأمور مركز شرطة القنطرة. ومسئولي حماية أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالإدارة الزراعية، تنفيذا لتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية بشأن استغلال بعض المواطنين للظروف التي تمر بها البلاد من تداعيات فيروس كورونا المستجد والتعدي المخالف بالبناء العشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص.

وأشار الشحات إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 3 حالة إزالة تعدي بالبناء على ارض مخصصة للاستثمار الزراعي مساحة 45 فدان بقرية ابوطفيلة ، و إزالة فورية تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية عبارة عن مضيفة من الطوب الأبيض بقرية البياضية، وتنفيذ عدد 2 إزالة فورية عبارة عن منزل من الطوب الأحمر على مساحة 170 مترا وسور من الطوب الابيض على مساحة 150 متر بقرية الرياح، وتنفيذ عدد 4 حالة إزالة فورية تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية عبارة عن منزل من الطوب الابيض والخرسانة المسلحة على مساحة 120 مترا وإزالة أحواش وأسوار من الطوب الابيض على مساحة 1600 متر بقرية النصر.

وتستهدف الحملة الحفاظ على الأراضي الزراعية وحمايتها وردع المخالفين والتصدي لهم واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين وعرضهم على النيابة العسكرية.