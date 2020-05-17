متحدث المترو عن آلية العمل في العيد: نتبع ما يسري على المواصلات العامة

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، إن الحديث عن مواعيد المترو خلال أيام عيد الفطر المبارك المقبل لا يزال سابق لأوانه، حتى عقب حديث رئيس الوزراء عن وقف المواصلات العامة خلال إجازة العيد.

وأضاف "عبدالهادي" لـ"الوطن"، أن مترو الأنفاق في انتظار قرار وزير النقل الذي سيوضح آلية العمل خلال أيام العيد الثلاثة، وما إذا كان سيتم وقفه أم استثناءه من القرار.

وتابع متحدث المترو، أن قرارات رئيس الوزراء سيتم تنفيذها بمنتهى الدقة، "ما يسري على المواصلات العامة بالطبع يسري علينا".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قال إن كافة وسائل المواصلات العامة سيتم وقفها خلال فترة أسبوع عيد الفطر المبارك، من يوم الأحد المقبل، وحتى الجمعة 29 مايو.