"الإسكان" تكشف الطرح الجديد من شقق الاجتماعي لسكان "القاهرة والجيزة"

تدرس وزارة الإسكان، متمثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى، تفاصيل طرح جديد مستقل، فى مشروع "الإسكان الاجتماعى" يشمل وحدات سكنية لمحدودي الدخل، فى المدن الجديدة التابعة لمحافظتى "القاهرة" و"الجيزة"، خاصة بعدما شمل الإعلان الـ13 الذى تم طرحه وحدات شملت مدن الصعيد ووجه بحرى فقط.

وقالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، والتمويل العقاري، فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن الصندوق سيطرح وحدات تابعة لمحافظتى "القاهرة" و"الجيزة"، فى إعلان مستقل، وذلك تلبية لرغبة المواطنين الراغبين فى تملك وحدات سكنية كاملة التشطيب فى مشروع "الإسكان الاجتماعى". أما فيما يتعلق بتفاصيل الطرح، سواء أماكن الوحدات وأسعارها وموعده، أوضحت عبد الحميد، أنها لا تزال قيد الدراسة، وستناقش كافة التفصيل قبل موعد الطرح.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعى، قد أعلن عن طرح الإعلان الـ13 قبل أيام، ليبدأ حجز الوحدات به بعد عيد الفطر المبارك، من يوم 7 يونيو المقبل، بـ10 محافظات الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، مطروح، والوحدات السكنية الجاهزة للتسليم تتكون من 3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90 مترا.ووفقا لبيان وزارة الإسكان، فقد ترواحت الأسعار بالإعلان الـ13، ليصل سعر الوحدة فى وجه قبلي، 184 ألف جنيه. وبمحافظتي البحر الأحمر، ومطروح، يبلغ 197 ألف جنيه، ويتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه قبل الحجز.

أما آخر طرح شمل مدن تابعة لمحافظة الجيزة، فقد كان الإعلان العاشر والذي شمل ،60 ألف وحدة، فى أكتوبر الجديدة، والسادات، و الغردقة ، وأسوان الجديدة، وبدر، و امتداد مدينة 15 مايو، و العاشر من رمضان ، و العبور الجديدة ، المنيا الجديدة. أما الإعلانين التاليين وهما الإعلان الـ11 فقد شمل مدن الصعيد فقط، والإعلان الـ12 شمل مدن وجه بحرى، ضمن مبادرة تنمية الوجه البحري.