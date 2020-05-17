100 % نسبة دخول طلاب الصف الثاني الثانوي على منصة الاختبار بكفر الشيخ

تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأحد، انتظام دخول جميع طلاب الصف الثانى الثانوى على منصة الاختبار الإليكتروني الذي جرى اليوم بمادتى الكيمياء لطلاب المجموعة العلمية، والجغرافيا لطلاب المجموعة الأدبية وبلغت نسبة الدخول على المنصة الإلكترونية 100% دون أي مشكلات أو معوقات.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى بشأن الامتحان من الإدارات التعليمية أو على مستوى المدارس الثانوية بالمحافظة وأن هناك تواصل مستمر بين الطلاب والمعلمين بالمدارس ومسئولى التطوير عبر جروبات "واتس آب" والخدمات التليفونية المتاحة، وبين الغرف الرئيسية والغرف الفرعية بـ13 إدارة تعليمية لتلقى اى شكاوى والعمل على حلها على الفور .

وأثنت وكيل الوزارة على المجهودات المبذولة من الجميع وحرصهم الشديد على مصلحة ابنائهم الطلاب والرد الفورى على اسئلتهم وإستفسارتهم بما يضمن سير منظومة العمل بكل يسر وسهولة.