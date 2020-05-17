أول إصابة بـ كورونا بين موظفي الأمم المتحدة في موريتانيا

أكدت ممثلية الأمم المتحدة في نواكشوط، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا بين موظفيها في موريتانيا.

وقالت ممثلية الأمم المتحدة، في بيان لها، إن وزارة الصحة تقود التحقيق الذي يقوم به خبراء في الأوبئة لتحديد الإجراءات المناسبة واختبار الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمريض، وفقا لما نشره موقع "الأخبار" الموريتانية.

وأضاف البيان: "من أجل الحفاظ على خصوصية المريض، لا يمكننا تزويد معلومات أخرى الآن، الأمم المتحدة بموريتانيا تستمر في احترام و تعزيز كل إجراءات الوقاية من مرض كوفيد-19 تمشياً مع توصيات منظمة الصحة العالمية و وزارة الصحة".

وأشار البيان إلى أن "الأمم المتحدة في موريتانيا تستمر في مرافقة الحكومة الموريتانية في محاربة الوباء".