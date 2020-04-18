موريتانيا تعلن خلوها من فيروس كورونا المستجد

ذكرت وكالة الأنباء الموريتانية، مساء اليوم السبت، أن موريتانيا أصبحت خالية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوكالة - في بيان اليوم - أن الفحوصات المتعلقة بالطالبة الموريتانية القادمة من فرنسا، والتي أظهرت الفحوص المخبرية إصابتها بالفيروس دون أن تظهر عليها الأعراض أظهرت اليوم خلوها من الفيروس، مضيفة أن الطالبة ستظل في الحجر الصحي 14 يوما، وبذلك تصبح موريتانيا خالية من فيروس كورونا المستجد بعد شفاء الحالات الست ووفاة الحالة السابعة.

وسجلت موريتانيا سبع حالات من الإصابة بفيروس كورونا منذ ظهوره الشهر الماضي، وشفي اثنان من المصابين وغادر المشفى في حين توفيت سيدة في طريقها إلى المشفى بعد وصولها من باريس ويواصل الأربعة الباقون علاجهم.

وأغلقت الحكومة الموريتانية المجال الجوي، وعلقت الدراسة في المدارس والجامعات وأغلقت الأسواق وأوقفت النشاطات الجماهيرية الرياضية والثقافية وفرضت حظر التجول من السادسة صباحا حتى السادسة مساء وأوقفت حركة التنقل بين المحافظات.