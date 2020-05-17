بعد إعلان عطلة عيد الفطر.. تعرف على الإجازات المتبقية في 2020

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بدء إجازة عيد الفطر المبارك من يوم الأحد المقبل الموافق 24 مايو الجاري، وتستمر لمدة 3 أيام، حتى يوم الخميس، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية، التي تؤكد أن السبت المقبل هو المتمم لشهر رمضان الموافق، وأن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

ويبحث العاملون في القطاع الخاص والعام عن الإجازات الرسمية التي تعلن عنها الدولة، حتى يمكنهم الحصول على الراحة، وتقدم "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، الإجازات الرسمية المتبقية في 2020، بعد عيد الفطر المبارك ..

الإجازات الرسمية المتبقية في 2020

الثلاثاء 30 يونيو الموافق ذكرى ثورة 30 يونيو.

الخميس 23 يوليو الذي يوافق ذكرى ثورة 1952.

الخميس 30 يوليو الموافق وقفة عرفات.

الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين، والتي توافق 31 يوليو، والأول والثاني والثالث من أغسطس وهي إجازات عيد الأضحى.

الخميس 20 أغسطس الموافق رأس السنة الهجرية.

الثلاثاء 6 أكتوبرالموافق ذكرى انتصارات حرب 1973.

الثلاثاء 29 أكتوبر الذي يوافق ذكرى المولد النبوي الشريف.

الإجراءات التي سيتم اتخاذها في عيد الفطر

واتخذت رئاسة الجمهورية عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وهي نفس الإجراءات التي تم اتخاذها خلال يوم شم النسيم، وهي كالآتي ..

حظر حركة المواطنين من الـ 5 مساءً في إجازة العيد حتى 6 صباحاَ.

غلق كل المحال التجارية والمولات والمطاعم والشواطئ والمتنزهات من الأحد للجمعة.

إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي من الأحد إلى الجمعة.

مواعيد حظر حركة المواطنين بعد إجازة العيد من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا.

الإعلان عن عودة الأنشطة الرياضية بدءا من منتصف يونيو وفقا لضوابط معينة.

إذاعة صلاة العيد عبر التليفزيون من أحد المساجد دون السماح للمواطنين للصلاة في الساحات العامة والمساجد

بحث إجراءات عودة إقامة الشعائر الدينية خلال النصف الثاني من شهر يونيو.

اشتراط ارتداء الكمامة للمواطنين في وسائل النقل العام والخاص ودخول المنشأت العامة.