أزمة كورونا تتسبب في تأخير إعلان التقرير السنوي للنيابة الإدارية

تسببت أزمة فيروس كورونا في تأجيل إعلان التقرير السنوي لهيئة النيابة الإدارية، إلى أجل غير مسمى، بعد أن يتم الإعلان عنه سنويا خلال شهري يناير وفبراير.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية لـ"الوطن"، إن أزمة كورونا تسببت في تأخير إعلان التقرير السنوي، والذي كان يتضمن إحصاء بعدد القضايا والشكاوى التي حققتها وتلقتها النيابة خلال العام الماضي، ونسب الفصل فيها وأكثر القطاعات ارتكابات للتجاوزات والمخالفات الإدارية.

وأضاف "سمير" أنه ربما يتم إعلان بعض أجزاء التقرير عقب إجازة عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن ما يشغل المجلس الأعلى للنيابة الإدارية حاليا برئاسة المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة، هو وضع الضوابط الخاصة بعودة العمل للنيابة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وتابع أن من بين أبرز الضوابط والقرارات التي ستصدر من "الأعلى للنيابة" هو ضرورة التزام أعضاء الهيئة والموظفين والمترددين على النيابة بارتداء الكمامة، واتخاذ مسافات آمنة خلال جلسات التحقيق ما بين عضو النيابة والسكرتير والمتهم الذي يتم التحقيق معه.

وكان مبنى رئاسة هيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، شهد الأسبوع الماضي إجراء التعقيم الدوري الخامس، بمعرفة إدارة شؤون الديوان العام، وباتباع القواعد والإجراءات الواردة بإرشادات وزارة الصحة، والانتهاء من أعمال تركيب وتشغيل بوابتين إلكترونيتين لتعقيم المترددين على المبنى.