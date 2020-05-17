حملات نظافة عامة وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة بالشوارع بحي ثالث

واصلت الوحدة لمحلية لحي ثالث الإسماعيلية استعداداتها لأيام عيد الفطر المبارك بحملات مكثفة للنظافة وإنارة الأعمدة وتطهير الشوارع.

أعلن العميد عادل الألفي رئيس حى ثالث ، أنة تم اليوم الأحد الموافق 17 مايوالجارى تنفيذ عددا من حملات النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات وصيانة أعمدة الإنارة بمختلف قطاعات الحى والتى شملت منطقه المروة وطريق الكاكولا، وسور مستعمرة عثمان، وإنارة شارع كنيسة الأنبا بيشوي الموازي لشارع المنتزه بالكامل، ومحيط مدرستي احمد أمين والاتحاد وذلك قبل أيام من أجازة عيد الفطر المبارك واستعدادا لهذه الأيام المباركة، تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمقاومة فيروس كورونا.

وأكد رئيس حى ثالث على مواصلة الحملات والمرور على الشوارع وإنارة الأعمدة وإصلاح مشكلات الأعمدة الرئيسية وإنارتها ورفع القمامة أولا بأول وتطهير الشوارع والميادين والشوارع العرضية ورفع الرتش وكافة المخلفات الصلبة من خلال سيارات الحى ونقلها إلى المقلب العمومي والمرور على الأسواق وعدم السماح بالتجمعات وخاصة فى الأسواق وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.