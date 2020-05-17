إيقاف 89 شخصًا بين مهربين ومهاجرين وتدمير مخبأ للإرهابيين بالجزائر

أوقفت وحدات من الجيش وحرس السواحل والأمن والجمارك الجزائرية في عمليات متفرقة 89 شخصًا بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين، بعدد من المدن الجزائرية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، إن عناصرها بمدينة برج باجي مختار أوقفت ستة مهربين، وصادرت منهم العديد من المواد المعدة للتهريب، وأخرى معدة للتنقيب عن الذهب .

وأضافت الوزراة الجزائرية، أن عناصر من حرس السواحل والأمن الجزائريين بمدينة وهران أوقفوا 83 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم 16 مهاجرًا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع قبالة شواطئ مدينة وهران.

وأشارت المصادر، إلى أن وحدات من الجيش دمرت مخبأ للجماعات الإرهابية بعد كشفه بمحافظة عين الدفلة، يحتوي على كمية كبيرة من المواد الغذائية، وأخرى من الأدوية والألبسة والأفرشة وأغراض أخرى مختلفة