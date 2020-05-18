شباب "توشكى" بالنوبة يوعون الأهالي بأعراض كورونا الجديدة: بنساند الدولة

تحت أشعة الشمس الحامية في الصباح الباكر، يهرول سريعا مع أصدقائه حاملين مجموعة من الأوراق والأدوات الصحية البسيطة، ليزور منازل أهل قريته مثلما اعتاد من قبل، ولكن هذه المرة من أجل توعيتهم ونصحهم بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

إسلام محمد، 25 عاما، قرر هو و6 آخرين من أصدقائه، تغيير مسارهم في شهر رمضان الحالي، من توزيع وجبات الإفطار والتشجيع على تحفيظ القرآن الكريم، إلى نشر التوعية بين أبناء قرية توشكى غرب بنصر النوبة، حفاظا على سلامة المواطنين من فيروس كورونا المستجد، من خلال توزيع المنشورات التوعوية والكمامات والمطهرات.

"حسيت أن الناس الالتزام بينها قلّ في رمضان، ولسه العيد جاي كمان وهيبقى في زيارات وغيره قولت ليه نستنى".. يعتبر ذلك هو الهدف الذي قرر من أجله إسلام، نشر الوعي مجددا بين أهالي "توشكى"، التي لم تسجل أي إصابات بالفيروس حتى الآن، وهو ما دفعه لتدشين تلك الحملة خلال الشهر الكريم، لمساندة الدولة في جهودها الحالية، حيث لم يأبه هو وأصدقاؤه بصعوبة التجول والحديث مع المواطنين تحت أشعة الشمس القوية في نهار رمضان.

رحب الأهالي بشكل كبير بتلك المبادرة الشبابية، حيث استقبلوا الشباب بمودة، وفقا لحديث إسلام، مضيفا: "الناس كلها كانت عايزة تعرف المختلف، علشان كده حطينا في الورق كل الأعراض الجديدة للمرض، وقواعد العزل المنزلي وتعقيم المنزل، وده اللي عجب الأهالي"، كما حرصوا أيضا على شرح خطة الدولة للتعايش وأهميتها.

حرص شباب قرية توشكى على زيارة المناطق العامة وموقف السيارات والشوارع الرئيسية، فضلا عن "بنخبط على البيوت ونقف نتكلم مع الناس ونشرحلهم كمان ونسبلهم ورق بكل حاجة يعملوها"، كما يحرصون على تقديم اهتمام ضخم لكبار السن والأطفال بأهمية التعقيم بشكل مستمر.